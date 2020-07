Schick, il Lipsia non lo riscatta più. Zaniolo, una tribuna “educativa”

Il Messaggero – Per colpa di un affaticamento muscolare Zaniolo non è stato della partita. Subito inquadrato dalle telecamere prima del fischio finale, l’attenzione era tutta su di lui. E’ bastato poco per cancellare il ritorno al gol del Rigamonti visto che contro il Verona Mancini gli ha urlato: “Sei appena entrato, devi darci una mano“, con la consacrazione di Fonseca durante le interviste. Il tecnico ha lavato i panni davanti a tutti dimostrando di non guardare in faccia nessuno ed ecco che è venuto fuori il dolorino al polpaccio per Zaniolo. “Lieve” hanno sottolineato da Trigoria. Capiremo domani pomeriggio, quando ci sarà la lista dei convocati per la Spal, quanto Fonseca abbia voluto preservare il ragazzo. Intanto cambiano le prospettive per Schick. Il Lipsia ha deciso di non riscattarlo nonostante la sua volontà di rimanere in Germania. Il suo futuro potrebbe tingersi di rossonero sponda Milan.