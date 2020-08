Schick, il Bayer stringe: offerti 25 milioni. Incontro in settimana

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Pista calda per Patrik Schick in Germania. L’attaccante ceco, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Lipsia, è vicino al Bayer Leverkusen. Rudi Voeller, direttore sportivo dei tedeschi oltre che ex attaccante della Roma, è pronto ad offrire 25 milioni di euro per Schick, che arriverebbe come sostituto di Kevin Volland, ad un passo dal Monaco. La richiesta dei capitolini per il cartellino di Schick è di 28 milioni di euro. Le due società si incontreranno a metà della prossima settimana, per cercare di venirsi incontro e trovare l’accordo definitivo.