Schick e Olsen “tornano” sul sito del club

Corriere dello Sport (R. Maida) – La sorpresa Under non sta cambiando i piani della Roma nel mercato. Fienga sta trattando la sua cessione al Napoli anche se l’affare è tutto fuorché in chiusura. Il Ceo si sta relazionando con De Laurentiis nella speranza di chiudere per soli contanti.

La richiesta è di 35 milioni ma si può chiudere a 20, considerando che il 20% andrà all’Istanbul Basaksehir. Intanto nel sito del club sono tornati in organico i nomi di Schick e Olsen che a breve torneranno dai rispettivi prestiti. Per il ceco la Roma attende un’offerta formale del Lipsia.