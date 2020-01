Scherzi da calendario di calcio, la strana doppietta dell’Olimpico

Dopo le feste, torna il calcio nella Capitale: la Roma questa sera ospiterà all’Olimpico il Torino. I giallorossi vanno alla caccia di tre punti che le consentirebbero di continuare a guardare l’Europa da vicino e, forse, non solo quella. Il nuovo anno calcisticamente si apre dunque per la Capitale all’insegna della speranza, concreta, di dare un senso compiuto, forse addirittura sorprendente all’intera stagione. E nel prossimo weekend sia la Lazio (sabato) che la Roma (domenica) saranno chiamate a esibirsi in città, una sorta di rarità nel calendario. Lo scrive Il Messaggero.