Scatto Roma, ora è rotta su Kumbulla

Corriere dello Sport (G. Marota) – Uno scatto a sorpresa: la Roma ha offerto un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni per Marash Kumbulla, giovanissimo difensore dell’Hellas Verona superando all’improvviso la concorrenza di Lazio e Inter. L’accelerata per l’albanese è stata decisa sopratutto dopo un tira e molla estenuante per Smalling: Fienga offre 11 milioni più 5 di bonus mentre lo United ne chiede 20. Altro problema è quello legato ai terzini: se i giallorossi avessero abbastanza soldi in cassa virerebbero subito su Faraoni a destra e Biraghi a sinistra. Per quanto riguarda il vice bomber piaccioni Kokorin (anche se preoccupa il suo carattere essendo stato un anno in carcere) e Bustos.