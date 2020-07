Scatto in Borsa, Pallotta riflette

Corriere dello Sport (R.Maida) – La Borsa fibrilla e Pallotta resiste. Tentenna rispetto alla nuova offerta di Friedkin perchè spera nel rilancio di altri soggetti. Ieri la Roma ha segnato +9,63% e quando il mercato fa registrare certi rialzi di solito succede qualcosa. Sul fronte stadio non arrivano novità risolutive. Ieri sera la Raggi ha cercato di accelerare per andare al voto il prima possibile sulla convenzione urbanistica, ma non ha ottenuto risposte rassicuranti. Bisognerà attendere almeno autunno per la riunione decisiva. Pallotta osserva da lontano in attesa di rispondere alla proposta di Friedkin. Scruta le mosse di interlocutori fin qui timidi: dagli Stati Uniti al mondo arabo passando per il Sudamerica.