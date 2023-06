Ex centrocampista di Napoli e Roma, Roberto Scarnecchia, ha parlato della finale di Europa League persa dai giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni a ItaSportPress:

Dopo il gol di Dybala quali errori ha commesso la Roma? Aveva in mano la partita.

“Dopo il gol di Dybala la Roma non è stata in grado di gestire il vantaggio. Ma non per demeriti suoi, io credo che i giallorossi abbiano dato tutto. Sono d’accordo con le parole di Mourinho nel post”.

Mourinho che potrebbe aver sbagliato strategia nella scelta dei rigoristi?

“Ma alla fine è stata la partita più lunga della storia del calcio, vuol dire che le squadre si sono equivalse. In più, la Roma ha acquisito forti consapevolezze in vista del futuro. L’anno scorso ha vinto la Conference League, quest’anno è arrivata in finale di Europa League. È un processo graduale, cominciato con Mourinho”.