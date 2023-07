La Gazzetta dello Sport – Nato a Roma, bambino comincia nella Cisco, fa un passaggio nel vivaio della Lazio (2009-2011), poi entra nel settore giovanile della Roma, dove viene “svezzato” da Roberto Muzzi, ex punta giallorossa. Grande tifoso romanista, con Totti e Batistuta come idoli, Gianluca a 16 anni accetta l’offerta del Psv Eindhoven. Nell’Under 17 del club olandese lo allena Ruud Van Nistelrooy, attaccante ex United e Real. Al Psv debutta anche in prima squadra.

Nel 2017 firma con il Sassuolo, che lo fa esordire in Serie A e poi lo gira in prestito a Cremonese, Pec Zwolle in Olanda Ascoli e Genoa. In rossoblu, nel 2020-21, segna i suoi primi gol in Serie A, 8 reti in 26 partite. Il Sassuolo se lo riprende e nel 2021-22 Scamacca realizza 16 gol in 36 gare, bottino che gli vale l’invito per la Premier League. Nel 2022 il West Ham lo acquista dal Sassuolo per 36 milioni di euro più 6 di bonus, ma la prima stagione inglese di Scamacca non è esaltante: 3 gol in Premier, 5 in Conference e l’operazione al menisco del ginocchio destro in aprile, con chiusura anticipata della stagione.