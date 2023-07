La notizia era nell’aria da giorni, e a confermarla ora è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: la Roma ha trovato l’accordo con il Leeds per il terzino Kristensen. Il danese approderà nella Capitale con la formula del prestito fino a giugno 2024, e seguirà le orme di Llorente, anche lui arrivato dal club inglese e con la stessa formula.

AS Roma are set to sign Rasmus Kristensen, deal in place with Leeds United. Loan until June 2024 agreed on player and clubs side. 🟡🔴

Kristensen will follow Llorente as new Roma signing… coming from Leeds. pic.twitter.com/XeL8fwSp8t

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023