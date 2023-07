La Roma come noto, ha deciso di annullare i viaggio in Asia per fine luglio. La causa è il mancato arrivo dei pagamenti concordati. Salta dunque anche la tappa a Singapore per un’amichevole contro il Tottenham. Gli Spurs questa mattina hanno annunciato che il club che sostituirà i giallorossi sarà il Lion City. La Roma tornerà per il terzo anno consecutivo a svolgere la seconda parte della preparazione in Portogallo, ed il programma verrà svelato la prossima settimana.