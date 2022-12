“Non ha giocato perché non ho visto l’occasione di inserirlo. Sta bene, in condizione di giocare, ma in tutte le partite non abbiamo avuto la possibilità di metterlo in campo. Siamo contenti di lui e del suo contributo. Abbiamo 26 giocatori e cerchiamo di far entrare quelli che possono adattarsi allo sviluppo del gioco”. Queste le parole in conferenza stampa del ct argentino Scaloni su Paulo Dybala e non solo, all’indomani della sfida contro l’Olanda di Van Gaal.