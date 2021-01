Scalera, Pinto e Pastorella: altri tre debuttanti al derby

Corriere dello Sport (G.Marota) – Il primo derby non si scorda mai. Venerdì sarà l’esordio anche per tre nuovi dirigenti giallorossi: Stefano Scalera, Tiago Pinto e Francesco Pastorella. Il primo ha lasciato il posto di vice capo di Gabinetto al MeF e si occuperà dei rapporti istituzionale del club in particolare per il dossier stadio.

Il portoghese è il nuovo general manager con ampio potere sul calciomercato e sulla gestione dell’area tecnica. Pastorella, invece, è a capo del nuovo “Roma Department“, una piattaforma sociale per curare i rapporti con la città.