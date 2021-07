Savorani saluta: “Sette anni emozionanti”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma dei Friedkin ha rivoluzionato anche il settore giovanile, affidato a Vincenzo Vergine. L’obiettivo sarà quello di concentrare gli investimenti sui ragazzi Under 16 e offrirgli un percorso di formazione che li renda calciatori professionisti, senza puntare più su giocatori dai 18 anni in sui che potrebbero rivelarsi dei rischi economici per il club. La squadra Under 15 è stata affidata ad Antonio Rizzo. Invece ha salutato Tanrivermis che si è accasato allo Spezia Primavera.

Alberto De Rossi, poi, resterà un’altra stagione alla guida della Primavera della Roma. Il tecnico aveva chiesto anche l’inserimento di Farelli come preparatore dei portiere, ma la società ha preferito virare su altri nomi. Rimanendo sempre sui preparatore ha salutato Marco Savorani: “Porterò con me ogni emozione e ogni attimo che ho vissuto in questi sette anni alla Roma a cui va la mia gratitudine per avermi fatto diventare a livello professionale quello che sono adesso“.