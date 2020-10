Sau: “Benevento, vorrei segnare ancora alla Roma”

Corriere dello Sport (F.Santo) – Al netto delle assenze e dei problemi il pensiero del Benevento è già alla Roma. Tra i giocatori campani che hanno giocato almeno una volta all’Olimpico c’è Marco Sau che ai giallorossi ha anche segnato il suo ultimo gol in Serie A prima di scegliere il Benevento in Serie B. La rete non si dimentica. Una partita quasi persa con la Roma avanti per 2-0 e il Cagliari ridotto in nove: “Lo ricordo bene, fu una partita strana, ma è un bel ricordo. Diciamo che qualche gol alla Roma l’ho fatto, speriamo sia di buon auspicio“, le sue parole.