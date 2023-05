Satriano: “Alla Roma ho fatto le mie presenze e i miei goal, all’Heracles ho ottenuto la promozione”

L’ex attaccante della Roma Antonio Satriano, ha vinto il campionato con l’Heracles in Olanda e ora si prepara ad affrontare la massima serie. Il classe ’03 ha rilasciato un intervista a Tuttomercato.web, queste le sue parole: “È iniziata e finita bene, tra Roma ed Heracles. In giallorosso ho fatto le mie presenze e i miei gol, qui ho ottenuto la promozione: sono contento”.

l prossimo anno farà l’Eredivisie.

“Un grande salto di qualità, è un campionato importante dove ci sono squadre di tutto rispetto come Ajax e PSV”.

Il suo modello?

“Mi rivedo molto Zapata. Un giocatore forte”.

Lucca in Olanda ha fatto fatica.

“Non è semplice adattarsi e abituarsi a un livello così alto come quello dell’Ajax. Serve tempo”.

Lei avuto problemi di adattamento?

“Non più di tanto. Sono stato accolto bene, mi hanno fatto sentire al centro del progetto è importante. La novità è che non avevo condiviso uno spogliatoio con gente così grande, ho dovuto cambiare il mio modo di essere. Per fortuna con la lingua non ho avuto problemi perché parlo inglese”.

Da Roma all’Olanda: ha avuto difficoltà ad abituarsi?

“Abito in una città piccola, c’è una vita molto più tranquilla. Sto conoscendo cultura e modi diversi. Sono uno che si abitua facilmente”.

Se arrivasse una chiamata dall’Italia?

“La mia testa è qui, sono giovane. Devo fare esperienza. Ho quattro anni di contratto e penso a dare il massimo”.