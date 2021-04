Sassuolo, Traorè: “Auguro a mio fratello di battere la Roma in Europa League”

La Roma giovedì sera sfiderà il Manchester United nell’andata delle semifinali di Europa League. Tra i Red Devils ci sarà anche Amad Diallo, ex giocatore dell’Atalanta e fratello di Hamed Traorè. Il trequartista del Sassuolo ieri, al termine della gara vinta contro la Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport proprio sulla grande sfida che suo fratello dovrà affrontare in settimana contro i giallorossi. Queste le sue parole:

La posizione?

Giocando da esterno sono più vicino alla porta, è un ruolo a cui mi sono adattato e le cose mi vanno bene. Devo cercare di migliorare ancora di più.

Che rapporto hai con De Zerbi?

Dopo la partita contro il Torino il mister ci aveva detto che non gli era piaciuto l’atteggiamento mio e di Boga, ci ha detto quello che non gli andava bene e noi abbiamo cercato di correggerlo in campo. Stiamo cercando di fare di più, il mister pretende tanto e vuole che tiriamo fuori tutto quello che abbiamo dentro. Sto cercando di migliorare negli ultimi 15 metri. Mi dispiace che il gol di oggi sia stato annullato. Io ho sempre giocato mezzala, il mister mi dice che posso giocare dappertutto e io cerco di adattarmi.

Che notizie arrivano da tuo fratello allo United?

Per la sfida contro la Roma non ci ho ancora parlato, ma penso che sia pronto. Si sta adattando bene, si trova bene ed è contento. Gli auguro di farcela contro la Roma.