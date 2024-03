Crisi nera in casa Sassuolo. Dopo le pessime prestazioni degli ultimi tempi, arriva una notizia terribile per quanto riguarda Berardi. Come riportato dal sito ufficiale del club neroverde, questa mattina il giocatore è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra Nella mattinata di domani si sottoporrà all’intervento, il suo ritorno attualmente è previsto nel 2025.