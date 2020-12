Sassuolo, senza Caputo altra prova del 9 contro la Roma

La Gazzetta dello Sport (S. Fogliani) – Con lui in campo 16 gol in 6 partite, senza di lui 4 in 3. Quanto conti Francesco Caputo per il Sassuolo è scritto nei numeri, basti pensare che (grazie alla sua presenza e ai suoi assist e gol) con lui i neroverdi viaggiano a una media di 2.6 reti a gara, senza la metà: 1.3. De Zerbi ha dovuto compensare blindando la fase difensiva non subendo gol per tre partite di fila, prima di aver incontrato l’Inter. Contro la Roma per il momento l’unica alternativa è Raspadori, considerando che Defrel e lo stesso Caputo si allenano ancora a parte.