Sassuolo-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Cristante dal primo minuto, Mayoral in avanti

Pagine Romaniste – Ricaricate le batterie e rimesse in ordine le idee, la Roma si prepara ad affrontare lo sprint finale di stagione. L’obiettivo resta la qualificazione in Champions League. Un traguardo che ora però risulta in salita in seguito alla doppia sconfitta con il Parma prima ed il Napoli poi. Per tenere viva la fiamma della speranza, per la squadra di Fonseca non c’è altro risultato della vittoria nella gara di sabato (ore 15) contro il Sassuolo.

Entrambe le formazioni dovranno fare i conti con le assenze. I neroverdi di De Zerbi mancheranno di Berardi, Caputo, Locatelli, Ferrari, Muldur, Ahyan e Defrel. I primi due sono tornati malconci dalla Nazionale di Mancini. Berardi ha accusato un risentimento muscolare, mentre Caputo è stato colto da una lombalgia. Per il centrocampista ed il difensore, invece, si tratta di una scelta. Dati casi di positività al Covid-19 nel ritiro della Nazionale, in via precauzionale il club ha infatti deciso di non convocarli. Stessa decisione che è stata presa per Muldur.

Anche nella selezione turca sono stati registrati diversi casi di positività al Covid-19. Tra questi anche quello di Ayhan. Defrel – ex di turno – non sarà del match in quanto alle prese con un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Il Sassuolo scenderà dunque in campo con Consigli tra i pali, Toljan, Marlon, Chiriches e Rogerio in difesa. In mediana ci saranno Manganelli e Obiang. La linea dei trequartisti sarà formata da Oddei, Lopez e Djuricic che agiranno dietro Raspadori.

Assenze pesanti anche per Fonseca. In difesa è certa l’assenza di Ibanez, squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Napoli. Mancherà anche Kumbulla. Nella vittoria contro Andorra, il difensore albanese ha rimediato la distorsione ed infiammazione al ginocchio destro oltre ad una piccola lesione meniscale.

A comporre la difesa ci sarà quindi Cristante. Il classe ’95 ha smaltito il fastidio al pube che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale. Ad affiancarlo davanti a Pau Lopez, Mancini a destra e Spinazzola a sinistra. La corsia solitamente presieduta dall’esterno, mentre Kardsorp si posizionerà a destra. Al centro, poi, mancherà lo squalificato Villar. Spazio dunque a Diawara e a Pellegrini, altro ex dell’incontro. Il reparto offensivo, infine, sarà composto dal tridente spagnolo. Dietro a Mayoral agiranno dunque Pedro e Carles Perez.

ARBITRA PAIRETTO: I PRECEDENTI

A dirigere la gara sarà Luca Pairetto. Gli assistenti del fischietto piemontese verrà coadiuvato da Mauro Vivenzi e Sergio Ranghetti. Alessandro Prontera ricoprirà invece il ruolo di quarto uomo. La sala Var, infine, è affidata a Gianluca Aureliano. Fabio Preti all’Avar.

Nel corso di questa stagione, Pairetto ha arbitrato la Roma in due occasioni. La prima è positiva (vittoria 3-2 contro il Cagliari), mentre la seconda ha un sapore agrodolce: il pareggio a reti bianche in casa del Benevento. Nella gara del Vigorito tenne banco l’episodio del rigore annullato alla Roma all’ultimo minuto.

DOVE VEDERE SASSUOLO-ROMA

La gara tra Sassuolo e Roma sarà trasmessa in diretta da Sky. Il match potrà essere visto su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). In alternativa, la partita potrà essere vista in streaming tramite l’app Sky Go. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani. A curare il commento tecnico sarà Lorenzo Minotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

U.S. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Magnanelli; Obiang; Oddei, Lopez, Djuricic; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Turati, Peluso, Piccinini, Kyriakopoulos, Mercati, Boga, Harasin, Traore.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Indisponibili: Romagna, Bourabia, Berardi, Caputo.

Squalificati: -.

Diffidati: Berardi, Traore.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Kardsorp, Diawara, Pellegrini, Peres; Pedro, Perez; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Calafiori, Jesus, Reynolds, Pastore, El Shaarawy, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Zaniolo, Mkhitaryan, Veretout, Kumbulla.

Squalificati: Ibanez, Villar.

Diffidati: Cristante, Mancini, Veretout.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Vivenzi e Ranghetti.

IV Uomo: Prontera.

Var: Aureliano.

Avar: Preti.