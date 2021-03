La Gazzetta dello Sport (S. Fogliani) – Il Sassuolo è preoccupato in vista della ripresa del campionato e di un aprile che vede i neroverdi impegnati sei volte. Sabato alle 15 c’è Sassuolo-Roma, match valido per la 29° giornata di campionato. E ci sono due assenze pesanti: quella di Caputo e quella di Berardi. Per il primo lombalgia, per il secondo un risentimento muscolare. Entrambi andranno monitorati in settimana.