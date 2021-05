Sassuolo, De Zerbi: “Sogniamo il sorpasso alla Roma, speriamo non faccia punti al derby”

La Roma perde 3-1 contro l’Inter a San Siro ma mantiene il settimo posto in classifica, complice la sconfitta del Sassuolo contro la Juventus. L’allenatore dei neroverdi, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla classifica nel post-partita contro i bianconeri. Queste le sue parole:

Il settimo posto è ancora alla portata.

Per come è andata la partita ce ne andiamo con un rammarico, dobbiamo tirare una riga, preparare Parma e sognare il sorpasso alla Roma, il che vuol dire che noi dobbiamo fare una grande partita per vincere, non è scontato, e sperare che il derby non faccia fare punti alla Roma.

In caso di 7° posto il suo futuro sarebbe diverso?

In caso di sorpasso avremmo poi la Lazio, altra partita pesante. Il mio futuro, quando sarà il momento, ve lo faremo sapere. Non ci sono segreti tra me e la società, tra me e i giocatori, con loro ho parlato, vedremo come e quando farvelo sapere.