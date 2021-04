Sassuolo, anche Muldur out contro la Roma

Momento delicatissimo per il Sassuolo che vede su di sé l’ombra del Covid. Contro la Roma non ci saranno, a scopo precauzionale, Ferrari e Locatelli. I due sono stati fino alla fine con l’Italia di Mancini in cui ci sono stati svariate positività nello staff.

Non è finita qui perchè anche in Turchia il Covid ha preso piede. Demiral è risultato positivo qualche giorno fa, così come Ayhan, ed ora trema anche Muldur. L’esterno di De Zerbi, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, seguirà lo stesso percorso dei suoi compagni azzurri e, quindi, non ci sarà contro la Roma nella sfida di domani pomeriggio.