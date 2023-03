Sarri ha scelto: conta solo la stracittadina, non l’Az

Corriere della Sera (E. Bergonzini) – C’è bisogno di scegliere. O almeno non è escluso che sia così, e già questa è una sconfitta. Dopo il pareggio nell’anticipo di sabato contro il Bologna Maurizio Sarri è stato chiaro: “Devo essere onesto al cento per cento – ha detto -. Quella con l’Az Alkmaar è una partita che va vista in ottica della gara che ci sarà tre giorni dopo. E se devo fare una scelta, allora antepongo i derby”.

La Lazio ha perso le ultime tre partite giocate negli ottavi di finale in Europa, segno che oltre un certo livello non riesce a spingersi. Senza Immobile, il coefficiente di difficoltà sale ancora. E Sarri viene spinto a fare una scelta fra Conference e campionato. Che è di per sé una sconfitta.