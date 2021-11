Sarà turn over solo in corsa: Micki al centro

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Turno over sì, ma con moderazione. Domani contro il Bodo Mourinho cambierà qualcosa ma lascerà intatto l’impianto della squadra titolare. Lo aveva già annunciato subito dopo la pesante sconfitta in Norvegia e non tornerà indietro. Il tecnico portoghese dovrà rinunciare a Pellegrini, costretto a fermarsi per un’infiammazione al ginocchio.

Potrebbe essere l’unico cambio rispetto alla formazione che è andata in campo nelle ultime quattro partite di campionato. Senza il capitano (la fascia andrà a Mancini), sarà Mkhitaryan a giocare alle spalle di Abraham, confermato nonostante il periodo negativo. Il centravanti oggi sarà in conferenza stampa con Mourinho. Anche l’armeno ha accusato una flessione nelle ultime settimane, ma l’allenatore non sembra orientato a rinunciare a lui.

A sinistra tornerà titolare El Shaarawy, dopo il gol allo scadere contro il Milan che aveva riacceso le speranze di pareggio per la Roma. In preallarme Calafiori e Darboe, che potrebbero dare il cambio nel corso della partita a Viña e Veretout. I fuori rosa invece non saranno reintegrati. In panchina ancora spazio a tanti giovani, anche se non ci sarà Felix, che era entrato nel secondo tempo contro Cagliari e Milan, risultando decisivo nella gara di esordio. Non ci sarà spazio per le seconde linee, anche se la squadra avrà poche ore per recuperare