Paulo Roberto Falcao a guiderà il Santos dalla panchina domenica contro il Flamengo. L’attuale DG dei bianconeri e grande leggenda del secondo scudetto della Roma, infatti, occuperà il posto lasciato da Odair Hellman, in attesa dell’ufficializzazione del nuovo tecnico. Sarà Paulo Turra a provare a far risorgere il glorioso club brasiliano, che attualmente si trova al tredicesimo posto in classifica.