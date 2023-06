Tra i nomi sondati per l’attacco giallorosso c’è anche Wilfried Zaha. L’attaccante del Crystal Palace è in scadenza di contratto ed è uno dei profili più richiesti a parametro zero. La Roma ha mostrato da tempo un interesse per l’esterno, ora però si profila un derby di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, la Lazio avrebbe contattato il classe ’92 per un potenziale affare a costo zero. L’affare per i biancocelesti non è così semplice. Zaha ha diverse proposte e deciderà al più presto la prossima destinazione.

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it’s not an easy deal at this stage. 🔵🇨🇮 #transfers #CPFC

Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023