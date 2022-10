Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine del pareggio ottenuto per 1-1 contro il Bologna. L’allenatore serbo ha parlato in vista della prossima gara di campionato, in programma lunedì 17 ottobre contro la Roma:

“Non vedo l’ora di giocare a Marassi, sarà una partita difficile contro la Roma. Sarà un grandissimo piacere affrontare José, un sogno che si avvera con lo stadio pieno, già mi immagino. Sarà una bella bolgia”.