Si complicano i problemi per la difesa giallorossa. Oltre ai numerosi infortuni la Roma dovrà fare a meno anche di Gianluca Mancini. Il difensore italiano al 70′ è stato ammonito per un fallo ai danni di Verre ed era diffidato. Salterà dunque la prossima gara contro il Crotone in programma il 9 maggio alle ore 18.