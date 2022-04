Sampdoria-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham. A sinistra va Zalewski

Pagine Romaniste – Prese le chiavi della città con la schiacciante vittoria contro la Lazio prima del derby, la Roma si appresta ad intraprendere il cammino di fine stagione. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di José Mourinho è attesa dalla Sampdoria. I blucerchiati di Giampaolo vengono dalla vittoria (0-2) contro il Venezia che ha dato morale per la salvezza. Oggi alle 18, però, la squadra ligure ne cercherà altri per staccarsi ancor di più dalla zona calda.

Mourinho ha due defezioni. Zaniolo è ritornato con un affaticamento muscolare dalla Nazionale, mentre Veretout è indisponibile. Sarà dunque confermata la formazione del derby.

Rui Patricio in porta, Mancini con Smalling al centro ed Ibanez a sinistra a formare la linea difensiva. Cristante ed Oliveira la coppia al centro del campo, mentre sulle corsie ci saranno Karsdorp e Zalewski. Con la doppietta al derby, Abraham ha raggiunto le 23 reti in giallorosso. Ora manca Rodolfo Volk, a quota 24, per essere il miglior marcatore della Roma alla prima stagione. Tammy sarà spinto in porta da Pellegrini e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

