Sampdoria, Lammers torna ad allenarsi in gruppo. Differenziato per Conti e De Luca

Si avvicina la prossima sfida di campionato tra Roma e Sampdoria. La squadra blucerchiata si è allenata questa mattina. Buone notizie per Stankovic che recupera Lammers, il quale è tornato a lavorare in gruppo. Di seguito il report dell’allenamento odierno pubblicato sul sito ufficiale della Sampdoria:

“Mattinata tra palestra e campo per la Sampdoria, alle prese con la preparazione alla trasferta di domenica in casa della Roma (ore 18.00). Ancora in attesa di Filip Djuricic, Emirhan Ilkhan, Mehdi Léris, Abdelhamid Sabiri, Tomás Rincón, Martin Turk e Alessandro Zanoli, Dejan Stankovic e staff hanno riabbracciato Flavio Paoletti, primo dei nazionali a rientrare a Bogliasco. In gruppo al “Mugnaini” ha lavorato anche Sam Lammers. Differenziati invece per Andrea Conti e Manuel De Luca; percorsi riabilitativi per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, mercoledì, appuntamento pomeridiano”.

sampdoria.it