Sampdoria, D’Aversa: “Roma squadra forte, non possiamo commettere errori. Gabbiadini da valutare”

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha parlato nella conferenza stampa post partita della sua Sampdoria contro il Venezia. Tra i temi affrontati anche la prossima sfida contro la Roma in programma mercoledì alle 18:30. Queste le sue parole:

Pareggio beffa nel finale. Errore non chiuderla?

L’errore è solo esclusivamente che all’inizio del secondo tempo abbiamo avuto tre occasioni clamorose. E in Serie A se non chiudi le partite, succede che in una situazione di superiorità numerica non si è fatto fallo e succede che in A giocatori di qualità possono mettere il pallone sotto l’incrocio e comprometti un risultato dove sotto i punti di vista non c’era stata partita.

Come sta Gabbiadini?

E’ un giocatore molto importante che abbina qualità a intelligenza tattica. Valuteremo domani l’entità dell’infortunio. Il risultato non deve offuscare la prestazione, il dato che ci deve far ragionare è che loro hanno fatto 18-19 falli e noi 6-7. Una squadra che vince deve ragionare in maniera equilibrata. Sembrava che in alcune circostanze fossimo noi sotto. Non mi sento di rimproverare nulla sotto il piano della prestazione se non il fatto che non abbiamo potuto portare a casa il risultato pieno. Questo ci toccherà andarlo a fare a Roma per prenderci il regalo di Natale.