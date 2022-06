Salvatore Esposito, centrocampista attualmente in forza alla SPAL, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano. Il regista ha risposto anche ad una domanda rispetto al giocatore a cui si ispira. Queste le sue parole: “Se mi ispiro a Jorginho o Cristante? Paragonarmi a uno di questi due è una follia, non mi permetterei mai. Forse per caratteristiche somiglio più a Jorginho, ma il giocatore a cui mi sono sempre ispirato è Daniele De Rossi“