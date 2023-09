Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Alla fine il soldato Bryan è costretto a sacrificarsi tra centrocampo e difesa. Come ai vecchi tempi. Dopo ventiquattro minuti e sul risultato in parità grazie alla sua rete, ecco il nuovo infortunio in difesa che lo ha costretto a scalare nuovamente tra i centrali. Cristante sperava di non dover essere nuovamente il jolly difensivo come la passata stagione. Infortuni e un mercato insufficiente per il reparto arretrato lo spingeranno agli ennesimi straordinari.

Cristante però è indispensabile per Mourinho e per la squadra, questo è un dato di fatto. Ed è anche uno degli ultimi della vecchia guardia a essere ancora un elemento determinante per la Roma. Dal 2018 Bryan veste la maglia giallorossa, da allora il giocatore è sempre stato imprescindibile per tutti gli allenatori che sono passati da Trigoria. Da perno dei tre o da mezzala Bryan è una garanzia per la Roma, la squadra e Mourinho.