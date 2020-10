Salta la festa per il nuovo esordio. Smalling ko, domani non ci sarà

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Aveva atteso questo giorno per tutta l’estate, ma una lieve distorsione al ginocchio farà saltare l’esordio di Smalling. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno e la speranza di Fonseca è di riaverlo contro lo Young Boys quando mancherà Mancini. L’azzurro dovrà scontare la prima di tre giornate di squalifica dopo il rosso contro il Siviglia. L’infortunio di Smalling è avvenuto in un normale contrasto di gioco durante una partitella. La Roma è attesa da un tour de force nel quale Fonseca avrà bisogno di tutti i giocatori e Smalling è uno dei leader dello spogliatoio.