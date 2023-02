Salisburgo-Roma, info utili per i tifosi in trasferta

Con il match Salisburgo-Roma, andata dei Play Off di Europa League, in programma Giovedì alle 18:45, la Roma ha divulgato tutte le informazioni utili per i tifosi che saranno presenti allo stadio in Austria.

Info Stadion Salzburg

I cancelli dello Stadion Salzburg apriranno alle ore 16:45. Il settore ospiti è costituito da 2 anelli separati e non sarà possibile per i tifosi accedere in un settore diverso da quello indicato sul biglietto (Zona Sud, Primo anello settori 127-128-129, secondo anello settore 228).Per accedere allo stadio dovrà essere esibito il biglietto stampato ritirato a Roma. In caso di smarrimento, non sarà possibile ristampare il biglietto. Il voucher di acquisto non avrà alcun valore ai fini dell’ingresso allo stadio.Per chi ancora non lo avesse fatto, dalle ore 17 del giorno partita, sarà allestito un ticketing desk all’interno dell’area riservata, nei pressi dei tornelli d’ingresso del primo anello del settore ospiti.I diretti interessati dovranno esibire il voucher di prenotazione ed un valido documento d’identità. Non saranno consentiti cambi nominativi sul posto.Lo stadio è sold-out. AS Roma raccomanda tutti i tifosi di non affidarsi a siti o canali di vendita non ufficiali. Non sarà inoltre ammesso l’ingresso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio.