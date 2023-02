Salisburgo-Roma, il programma della vigilia: rifinitura mercoledì mattina. Mourinho e un calciatore in conferenza stampa alle 18:45

L’Europa è pronta a tornare anche per la Roma. I giallorossi sono attesi dalla sfida contro il Salisburgo valida per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Il match, in programma giovedì alle ore 18:45, sarà uno scoglio importante visto il valore della rosa austriaca e del prestigio internazionale. Pellegrini e compagni prepareranno alla vigilia del match saranno impegnati a Trigoria la mattina di mercoledì, prima della partenza per Salisburgo: per le 12:30 i giornalisti potranno assistere ad una parte della seduta. La conferenza stampa di Mourinho si terrà presso la sala stampa della Red Bull Arena Salzsburg alle ore 18:45.