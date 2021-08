Salernitana-Roma, INFO BIGLIETTI. Settore ospiti a 28 euro

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 16:00 di domani, venerdì 20 agosto, saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Roma in programma domenica 29 agosto alle ore 20:45 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. La vendita terminerà il 29 agosto alle ore 20:00. E’ possibile acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente online a questo link: https://ussalernitana1919.vivaticket.it/

Si informa che per la gara Salernitana – Roma è possibile utilizzare il credito ricevuto in seguito al rimborso dell’abbonamento per la Stagione 2019/20.

I tifosi potranno accedere allo Stadio “Arechi” soltanto previa esibizione del Green Pass e in ottemperanza alle ultime disposizione del D.L. 105 del 23 luglio 2021 che recita: «Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle manifestazioni sportive all’aperto, con le linee guida di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro».

Si specifica che anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario presentare il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo.

Al fine di accedere allo Stadio è obbligatorio stampare sia il tagliando d’accesso sia il Green Pass.

La prevendita per il Settore Ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 28 agosto. I residenti nella Regione Lazio potranno acquistare esclusivamente i tagliandi per il Settore Ospiti.

Prezzi

Intero Over 65, Under 14, Donne Prezzo Prezzo Tribuna Rossa

Vip Nord-Sud € 75 + € 5,00 € 38 + € 2,00 Tribuna Verde

Sud/Nord € 56 + € 4,00 € 28 + € 2,00 Tribuna Azzurra € 42 + € 3,00 € 21 + € 2,00 Distinti € 35 + € 3,00 € 17 + € 2,00 Curva Sud € 28 + € 2,00 Curva Nord Ospiti € 28 + € 2,00

Diversamente Abili

Le persone diversamente abili al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Tribuna Verde N/S) al prezzo privilegiato di € 5,00 dovranno inviare mail a [email protected] con documentazione che attesta la disabilità al 100% e documento di riconoscimento sia per disabile che accompagnatore ove previsto. Il tagliando per l’accompagnatore ha invece un costo di 20€. La richiesta deve essere inviata entro e non oltre le ore 19:00 di martedì 24/08/2021. I tagliandi d’accesso si potranno ritirare entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 26/08/2021 presso il Varco 25 dello Stadio “Arechi”.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2021), al fine di munirsi del tagliando d’ingresso dovranno inviare mail a [email protected] con tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare la mail dove sulla quale si intende ricevere il biglietto. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti 50 disponibili.