La Roma lunedì sera affronterà in trasferta la Salernitana di Filippo Inzaghi. A sostenere la squadra di Daniele De Rossi, dopo i fatti del derby, non ci potranno essere i tifosi residenti nella provincia di Roma. Domani alle ore 10:00 inizierà la vendita per il settore ospiti, la Curva Nord Inferiore, al prezzo di 23 euro, con due di prevendita, sulla piattaforma Ticketone. I residenti nella provincia di Salerno, potranno acquistare i biglietti solo se possessori della fidelity Roma Card nel settore “Curva Nord Inferiore Est”.