Il settore “Distinti” dello stadio Arechi sarà chiuso in occasione della prima gara di campionato, Salernitana-Roma. Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di sanzionare il club campano con la chiusura del settore e un’ammenda di 30.000 euro per il lancio di fumogeni, bottiglie di vetro e oggetti di varia natura, tra cui anche un seggiolino, sul terreno da gioco nel corso della gara contro l’Udinese nella scorsa stagione, con conseguente interruzione della partita per 7 minuti.