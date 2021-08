Salernitana, Obi: “Non molliamo niente. La Roma è una squadra che se sbagli qualcosa ti fa male”

Obi, calciatore della Salernitana, ha parlato dopo il primo tempo giocato contro la Roma. Queste le sue parole:

OBI A DAZN

Partita complicata, tanto sacrificio e voglia di fare. E’ così che si portano a casa i punti?

Sì, questa è la nostra partita. Sacrificio su ogni pallone, senza mollare niente, perché sappiamo che la Roma è una squadra che se sbagli qualcosa ti fa male. Abbiamo altri 45′ per essere concentrati e non lasciargli spazi per fare gol.

Stai bene fisicamente?

Sì, stiamo lavorando bene con il mister. Questa è la nostra partita, correre tanto, di sacrificio e così si portano a casa i punti.