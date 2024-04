Dopo il pareggio per 2-2 tra la sua Salernitana ed il Sassuolo, l’ex difensore giallorosso, Kostas Manolas, ha parlato del derby tra la Roma e la Lazio in programma oggi. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

Tra poche ore c’è il derby di Roma. Ti aspettavi di vedere De Rossi sulla panchina dei giallorossi e come sentirà la sfida con i biancocelesti?

“Lo sentirà molto di più da allenatore che da giocatore. Gli auguro il meglio, spero che la Roma vinca la partita. Farò il tifo per loro, sono la prima squadra in Italia per me, mi hanno lanciato nel calcio che conta.”