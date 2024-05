Il difensore inglese della Roma, Chris Smalling, ha parlato in conferenza stampa al fianco di De Rossi, in vista dell’amichevole con il Milan di venerdì. Queste le sue dichiarazioni: “Sono già stato qui in passato, lo stadio è stupendo e affascinante e sarà una bella partita anche per far divertire la gente, qui c’è entusiasmo per il calcio, i tifosi ti aspettano fuori dall’albergo per un autografo o una foto. È bello essere qui”.