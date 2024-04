Il Tempo (S. Pieretti) – Il derby è sempre il derby. La posizione di classifica delle due squadre non frenerà lo spettacolo sugli spalti che – anche in questa occasione – saranno gremiti. Si va verso il tutto esaurito, oltre 64 mila persone (oltre 17mila i laziali) avranno modo di assistere alla stracittadina odierna. Polverizzati i tagliandi relativi al settore giallorosso, la Roma si presenta al derby dopo aver pareggiato quello di andata e perso la sfida di Coppa Italia; fu l’inizio della fine per Mourinho che aprì quasi inaspettatamente l’era De Rossi; per la prima volta l’ex capitano sarà sulla panchina romanista in occasione di una sfida con la Lazio, anche il tecnico dei biancocelesti avrà modo di fare il proprio esordio nella partita più attesa della Città Eterna.

Sugli spalti ci sarà il consueto spettacolo, ma non trapelano indiscrezioni sulle scenografie che impreziosiranno lo scenario dello stadio Olimpico al momento dell’ingresso in campo delle due squadre. I tifosi della Roma nell’ultimo confronto di Coppa Italia hanno rivolto la loro attenzione alla genesi della loro squadra presentando un’iconica rappresentazione della prima – storica – formazione romanista in occasione dell’esordio a Campo Testaccio. E non si può dimenticare un fantastico “Ti amo” negli Anni Ottanta ma sono tante le scenografie della Sud che hanno fatto la storia dei derby di questi anni.

Anche i sostenitori della Lazio sono pronti per l’ennesima battaglia a colpi di scenografie e striscioni. Il derby arriva in un momento particolare, con la squadra in affanno. Attesa Striscioni e cori, a volte ironici per spingere le rispettive squadre alla vittoria della stracittadina e una società presa di mira nelle ultime giornate dagli stessi tifosi; la trasferta di Champions League a Monaco è stata la scintilla che ha acceso la miccia, il resto lo hanno fatto i pessimi risultati delle ultime settimane. La partita calendarizzata in trasferta ovviamente impedirà ai tifosi della Lazio di coinvolgere anche il settore della Tribuna Tevere che in occasione degli ultimi derby ha consentito di avere un palcoscenico più ampio: nel recente passato le idee sono state molteplici, caratterizzate anche dalla consueta goliardia che contraddistingue il popolo laziale.