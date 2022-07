Salernitana felice: torna Bonazzoli. Simy saluta tutti

La Gazzetta dello Sport – Nessuna sorpresa, promessa mantenuta e per Federico Bonazzoli si spalancano di nuovo le porte della Salernitana. Si è così concluso il tormentone del mercato estivo dei campani. Qualche giorno fa il presidente Iervolino aveva chiesto all’attaccante di pazientare ancora qualche giorno e, ieri pomeriggio, il telefono di Bonazzoli si è puntualmente illuminato.

Dopo il precoce esordio in massima con l’Inter (non aveva ancora compiuto i diciassette anni) e le esperienze poco esaltanti con Spal, Sampdoria e Torino, Bonazzoli si è consacrato a Salerno : dieci gol in campionato oltre a due in Coppa Italia. È stato tra i protagonisti della salvezza ed è diventato uno degli idoli della tifoseria .