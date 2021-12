Salernitana con il fiato sospeso: attese per oggi due offerte

La Gazzetta dello Sport (E. Esposito – R. Guerriero) – La giornata di oggi potrebbe essere quella della svolta. O almeno è quello che sperano fortemente i tifosi della Salernitana. Mancano appena tre giorni alla scadenza dei termini per presentare una proposta d’acquisto rispondente ai (severi) criteri decisi dai trust (Melior Trust e Widar Trust) per la vendita o per un’offerta irrevocabile dotata delle necessarie garanzie.

La prima ipotesi, visto che il tempo stringe, appare quasi impossibile. Si punta dunque sulla seconda che, a fronte di un atto notarile, porterebbe a una proroga di 45 giorni per finalizzare tutte le operazioni burocratiche necessarie per il passaggio di consegne. Tutto si dovrà decidere entro la mezzanotte del 31 dicembre, un tempo davvero minimo se consideriamo che in ballo c’è il destino di un club nato oltre cent’anni fa e che porta con sé l’anima calcistica di un’intera città. Che ora vive in apnea