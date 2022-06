Salah: “Totti uno dei miei idoli da bambino. Emozionante giocarci insieme, aveva una qualità incredibile”

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha rilasciato un’intervista a BRSport prima della finale di Champions League di sabato scorso. Questo uno stralcio della sua intervista.

Chi era il tuo idolo da bambino?

Zidane, Ronaldo e Totti.

Totti?

Sì, Totti a Roma era incredibile.

È un giocatore diverso dagli altri due, cosa lo rendeva così speciale?

Non saprei dirti. Quando senti parlare della Roma, senti sempre parlare di Totti. I suoi highltights in campionato… nella mia testa lui era sempre incredibile. Quando ho giocato con lui, si vedeva. Aveva qualche anno in più ma la su qualità era incredibile.

Sarà stato emozionante quindi per te giocare con lui.

Certo.