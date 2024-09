Corriere della Sera (G. Piacentini) – È più grave del previsto l’infortunio alla caviglia destra rimediato dall’attaccante della Roma Saelemaekers, domenica scorsa a Marassi contro il Genoa. Il belga si è sottoposto a degli esami presso il Campus Biomedico che hanno evidenziato una micro frattura composta del malleolo mediale, poco sotto al perone, oltre ad un trauma distorsivo. Gli ulteriori esami a cui si è sottoposto ieri mattina il calciatore hanno confermato la prima diagnosi, e Saelemaekers insieme alla società ha deciso di operarsi.

Ora a DDR mancherà una pedina preziosissima, e per questo sono cominciate a circolare voci di un possibile reintegro di Zalewski. Finito fuori dal progetto tecnico a causa del suo rifiuto alla proposta di rinnovo del contratto che gli è stata fatta dalla Roma. Sabato in conferenza stampa De Rossi aveva lasciato aperta una porta: «Se rinnoverà, sarà reintegrato», aveva detto il tecnico. L’aria però non sembra essere quella di un recupero dell’esterno polacco. Che invece sarebbe finito nei radar della Fiorentina, intenzionata a prenderlo a parametro zero a fine stagione.