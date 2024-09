Il Tempo (F. Biafora) – In campo tra due mesi. O anche meno. È questo l’obiettivo che si è messo in testa Saelemaekers che ieri è stato sottoposto ad Anversa a intervento chirurgico per la frattura composta del malleolo mediale. “L’intervento si è concluso con successo e il calciatore inizierà nei prossimi giorni la fase riabilitativa”, recita la nota della Roma sull’infortunio accusato con il Genoa. L’esterno, che ha scelto di operarsi e di evitare un Wijnaldum-bis con la terapia conservativa, resterà qualche giorno in Belgio e poi rientrerà in Italia per la riabilitazione.

I medici contano di rivederlo in campo tra un mesetto, per poi iniziare una preparazione volta al rientro con il resto dei compagni. Nessuno vuole mettere fretta al giocatore arrivato in prestito dal Milan, ma non è utopia che i tempi di recupero possano anche essere più brevi di due mesi. Considerata la sosta per le nazionali è però plausibile che il suo ritorno completo avvenga con il Napoli (24 novembre). Questa mattina intanto riprenderanno gli allenamenti a Trigoria in vista del match contro l’Udinese capolista.

De Rossi in particolare vuole capire quali sono le condizioni di Pellegrini e Le Fée. Il primo è uscito malconcio dalla partita a Genova, ma gli esami al ginocchio non hanno evidenziato lesioni (soltanto un piccolo versamento). Il francese invece è assente dalla sfida con l’Empoli e punta al rientro in gruppo per strappare una convocazione.