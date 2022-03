Sabato intenso per Primavera e Femminile

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Sabato intensa per l’ecosistema giallorosso. Oggi, infatti, si giocano quasi in contemporanea due big match sull’asse Roma-Milano: la Primavera riceve l’Inter a Trigoria (ore 13), mentre le donne affrontano il Milan al Tre Fontane (ore 14:30).

I baby, primi in classifica con un ampio vantaggio sul secondo posto (+8 punti), non avranno in panchina Alberto De Rossi perché risultato positivo al Covid in settimana. Al suo posto spazio al vice Alessandro Totti. Non sono previsti stravolgimenti nell’undici di partenza. Volpato, quindi, dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle di Persson e Cherubini.

La squadra di Spugna è in palla e ha messo nel mirino l’aggancio alla Juve capolista, distante 3 lunghezze. Ma per farlo bisognerà sbagliare poco o nulla, a partire dalla sfida contro il Milan, che è un po’ la bestia nera di Bartoli e compagne.