Sabatini: “Pastore è arrivato alla Roma con dei seri problemi alle anche”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, è tornato a parlare di Javier Pastore e l’ha fatto ai microfoni di Mediagol. Queste le sue parole:

“Mi aspettavo qualcosa in più dalla sua parabola calcistica in relazione al suo talento, soprattutto nella sua esperienza romana. Ma so per certo che è arrivato in giallorosso con dei seri problemi alle anche che non è riuscito a risolvere. Mi dispiace molto per Roma e per la Roma perché lui ancora oggi se in buona condizione fisica sarebbe in grado di regalare grande calcio e spettacolo“.